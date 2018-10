Albiol deixa el Parlament i convoca un congrés extraordinari del PPC per abandonar la presidència del partit

El líder popular vol propiciar el seu relleu per dedicar-se de ple a intentar recuperar l'alcaldia de Badalona

Actualitzada 05/10/2018 a les 12:37

El president del Partit Popular Català (PPC), Xavier García Albiol, ha anunciat que renunciarà en breu a la seva acta de diputat al Parlament i que ha reclamat al líder del PP, Pablo Casado, la convocatòria immediata d'un congrés extraordinari de la formació a Catalunya per escollir un nou líder. I és que el popular vol fer «una aposta clara per Badalona» i dedicar-se íntegrament a intentar recuperar l'alcaldia que ja va tenir en el passat mandat. Per això, Albiol abandona també la presidència del PPC i ha anunciat que intentarà que el seu relleu sigui una persona que pugui dedicar el seu temps en exclusiva «amb esforç, dedicació i passió» a «garantir la bandera democràtica i de la convivència» i garantir que «no perillen els drets i llibertats dels catalans» per culpa «dels independentistes». Casado assistirà dilluns vinent a la reunió de la Junta Directiva del PPC que convocarà el congrés. Albiol preveu que el conclave pugui celebrar-se el cap de setmana del 10 i 11 de novembre.El fins ara líder dels populars ha justificat la seva decisió principalment pel seu interès en dedicar-se en cos i ànima a preparar la seva candidatura a les eleccions municipals de Badalona. «Em van apartar per un pacte al 2015. Això, però, no ha impedit que des de les diferents responsabilitats sempre hagi dedicat temps i esforç a aquesta passió que és la meva ciutat», ha dit en roda de premsa. I és que, segons Albiol, la seva «aposta per Badalona és clara i el compromís, ferm». «Per això, d'aquí fins al maig, prendré totes les decisions que siguin adequades per garantir que la meva ciutat tingui el millor i més influent dels alçades en pro dels interessos dels seus ciutadans», ha afegit.Després d'anunciar que després del congrés i que els militants del PPC hagin escollit un nou president ell deixarà l'acta de diputat al Parlament, Albiol ha reiterat que per a ell ha estat «un honor donar veu als milions de catalans» i intentar evitar que «es posin en perill drets i llibertats dels catalans». «La inestabilitat provocada pel Govern ens obliga a tos a seguir treballant sense baixar la guàrdia. Aquesta responsabilitat i missió requereix esforç, dedicació i passió, de la mateixa manera que ho requereix la tasca de recuperar l'alcaldia de Badalona», ha dit, per justificar que el PPC necessita també una persona al capdavant dedicada completament a la política catalana i a preparar el global de les candidatures populars als ajuntaments.