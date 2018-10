El president de la Generalitat insisteix que el Govern mantindrà «sempre» les portes obertes a la negociació

Quim Torra ha insistit aquest dimecres a la nit en l'ultimàtum que va donar a Pedro Sánchez després que l'executiu espanyol hagi dit que no és un moment idoni perquè els dos dirigents es trobin. Torra ha demanat la reunió per carta avui, després que ahir amenacés amb deixar de donar suport al govern del PSOE si no es concretava la celebració d'un referèndum. Ara, amb el no de l'executiu espanyol a la trobada que demanava el president de la Generalitat a la missiva, Torra ha manifestat a Twitter que el Govern mantindrà «sempre» les portes obertes a la negociació amb Espanya i a la mediació internacional. «Però –ha afegit- l'independentisme deixarà de donar al president Sánchez cap mena d'estabilitat al Congrés a partir de novembre».