Celáa oculta en la declaració de béns un xalet de luxe d'1,5 MEUR, segons 'Okdiario'

La portaveu del govern espanyol té la propietat amb el seu home

Actualitzada 04/10/2018 a les 09:53

La ministra d'Educació i portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, hauria ocultat en la declaració de béns que va publicar el BOE el passat dissabte un xalet de luxe d'1,5 MEUR que té amb el seu home a una exclusiva urbanització de Berango (Vizcaya), segons publica Okdiario. Com que el té a mitges amb el seu home, el digital apunta que hauria d'haver inclòs la meitat del valor de l'immoble en la declaració de béns que ha fet pública. En canvi, va declarar que només tenia 195.000 euros en patrimoni. Okdiario fixa el valor del xalet perquè un de simular al seu està a la venta per 1,55 MEUR actualment. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha dit a Espejo Público que no li consta que hagi ocultat res i ha apuntat que entre els valors cadastrals (que figuren a la declaració) i els valors reals hi pot haver un canvi significatiu.