El PP utilitza la seva majoria parlamentària a la cambra alta per forçar el president espanyol a donar explicacions

Actualitzada 03/10/2018 a les 14:59

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al ple del Senat el pròxim 23 d’octubre. Ho farà a instàncies del PP, que ha utilitzat la seva majoria absoluta al Senat per forçar el president espanyol a comparèixer per donar explicacions sobre el suposat cas de plagi a la seva tesi doctoral. Segons fonts del PP, el govern espanyol és partidari de celebrar la sessió aquesta data, tot i que existeixen discrepàncies sobre els motius de la compareixença: mentre que La Moncloa vol que sigui en el marc d’un debat sobre política general, el PP insisteix que ho ha de fer per la qüestió de la tesi i per la política immigratòria. L’ordre del dia de la sessió es decidirà en una pròxima reunió de la Mesa del Senat, que és qui ha d’ordenar el debat.