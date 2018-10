El Banc dels Aliments i l'Obra Social 'la Caixa' recullen 473.000 litres de llet per a famílies desfavorides

La iniciativa ha augmentat la recaptació un 22% respecte l'edició anterior

Actualitzada 03/10/2018 a les 17:42

La campanya de recollida de llet 'Cap nen sense bigoti', impulsada per l'Obra Social 'la Caixa' i CaixaBank ha aconseguit recaptar fins a 473.000 litres de llet per a famílies en situació vulnerable, un 22% més que l'any anterior. Gràcies a aquesta recollida, 35.382 infants podran accedir a aquest aliment i garantir l'objectiu mínim recomanat d'un litre per setmana i nen d'aquí a finals d'any. L'Obra Social 'la Caixa'' va aportar 200.000 litres de llet quan es va posar en marxa la recollida i ha posat al servei 5.239 oficines per fer-ne difusió. La recollida s'ha fet en 62 centres de gent gran i 1.104 entitats socials que han contribuït a la campanya amb l'ajut de 478 voluntaris.La campanya ha comptat amb la col·laboració i solidaritat d'empreses del sector de la restauració i de gran consum. Personalitats com Joan Roca, xef del Celler de Can Roca, Paco Roncero, Jorge Brazalez o Sor Lucia també han donat suport.Actualment els bancs dels aliments atenen 202.025 persones a Catalunya, de les quals més de 35.000 són infants d'entre 1 i 16 anys. Segons l'Idescat, el 24% dels menors catalans es troben per sota del llindar de la pobresa.Al conjunt de l'estat espanyol, s'han aconseguit recollir fins a 1,5 milions de litres de llet que es distribuiran a través de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments entre els bancs d'aliments provincials perquè arribi a unes 30.000 famílies.