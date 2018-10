Casado creu que la CUP ja es pot il·legalitzar per haver encoratjat la violència

Torna a reclamar l'aplicació del 155 i que l'Estat nomeni un nou govern a Catalunya

Actualitzada 03/10/2018 a les 11:28

El líder del PP, Pablo Casado, considera que ja es podria reclamar la il·legalització de la CUP en aplicació de la llei de partits, perquè aquesta formació ha encoratjat la violència a Catalunya, segons han apuntat fonts de la direcció nacional del partit.Les esmentades fonts han fet aquesta apreciació després que Casado hagi recordat, en declaracions als periodistes, que l’esmentada llei permet la il·legalització de formacions que no condemnen o encoratgen la violència.En les seves declaracions en la trobada d’emprenedors South Summit, Casado ha tornat a reclamar el president del Govern, Pedro Sánchez, que apliqui l’article 155 de la Constitució a Catalunya i ho faci àmpliament, nomenant fins i tot un nou Govern que gestioni la comunitat.Després d’acusar Sánchez d’haver-se «agenollat» aquests dies davant de l’independentisme, Pablo Casado ha assenyalat que si ell fos president reuniria els constitucionalistes per fer un front comú.«O Sánchez decideix estar del costat dels constitucionalistes o està inhabilitat per seguir un dia més a La Moncloa». «Si no sap, o no pot, o no li deixen posar ordre ha de convocar eleccions com més aviat millor», ha dit el líder del PP.A més, un any després del discurs del Rei després d’al referèndum il·legal a Catalunya, en el que Felip VI «va reivindicar la unitat, la legalitat i la concòrdia» davant el desafiament independentista, Casado ha demanat a Sánchez que recordi aquelles paraules, i li ha advertit que «no pot continuar sent ostatge dels independentistes».