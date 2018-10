La UE permetrà reduir l'IVA als diaris digitals i ebooks

Els estats membre podran equiparar tributàriament les publicacions electròniques amb les físiques

Actualitzada 02/10/2018 a les 15:48

La Unió Europea permetrà als estats membre reduir l'IVA a les publicacions electròniques com diaris digitals i ebooks. El Consell de la UE, on seuen els 28 països membre del bloc, ha acordat aquest dimarts que es pugui aplicar un IVA reduït a les publicacions electròniques, equiparant-les tributàriament a béns físics com els llibres, els diaris o revistes en paper. Actualment, a l'Estat espanyol els llibres tributen un IVA «superreduït» del 4%, mentre que, per exemple, als ebooks se'ls aplica un impost del 21%.Segons l'actual legislació europea, els serveis electrònics han de tributar un impost estàndard al consum, és a dir, d'un 15% com a mínim. Per contra, la normativa europea permet només a les publicacions en format paper beneficiar-se de tipus impositius més baixos. Ara, amb la nova directiva els estats europeus tindran la possibilitat de rebaixar tributació de serveis en línia com diaris digitals o ebooks.