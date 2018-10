La família de Franco demana enterrar-lo amb honors militars a la Catedral de l'Almudena

Presenten al·legacions i exposen que l'exhumació és inconstitucional i vulnera drets fonamentals

Un decret «inconstitucional»

Crítiques al govern espanyol

La família del dictador ha presentat un escrit d'al·legacions davant el Ministeri de Justícia on s'oposa a l'exhumació de Franco que està tirant endavant el govern espanyol. A l'escrit, enumeren el seguit d'irregularitats que, segons la família, suposa treure el cadàver de Franco del Valle de los Caídos. Apunten que el reial decret que l'ha permès és inconstitucional, que es vulneren drets fonamentals a la intimitat personal i el de llibertat religiosa i que s'incorrerà –en cas de materialitzar-se- en un delicte de profanació de cadàver. Tanmateix, avancen quines seran les exigències de la família si han de treure el cadàver del dictador. La família aposta per enterrar-lo a la cripta familiar que tenen a la Catedral de l'Almudena, al centre de Madrid, i que se li retin honors militars.Un dels néts del dictador, Francisco Franco Martínez-Bordiú , ha presentat ja les al·legacions a l'exhumació de Franco, tal com publica el web de la Fundació Francisco Franco.La família s'oposa a treure les restes del seu familiar però avança quin serà l'escenari desitjat en cas que no s'estimin les al·legacions presentades davant la subsecretaria del Ministeri de Justícia. Demanen que el cadàver embalsamat de Franco s'entregui de manera immediata a la família per tal que l'enterri a la cripta que la família té a la Catedral de l'Almudena, en ple centre de Madrid i a tocar del Palau Reial.A més, demanen al govern espanyol que compleixi el reglament d'honors militars (aprovat el 2010) i que a l'enterrament se li reti aquest homenatge que, entre d'altres, preveu la interpretació de l'himne espanyol, la possibilitat de desfilada militar i del llançament d'una salva de canons, entre d'altres.El decret –aprovat amb Carme Chacón al capdavant de Defensa- estableix com a destinataris de tals honors fúnebres al rei, la família reial i els infants; el president del govern espanyol; el ministre de Defensa; el cap de l'Estat Major de la Defensa; el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de Terra, de l'Armada i de l'Exèrcit de l'Aire i a oficials generals, entre d'altres.La família del dictador considera que el reial decret aprovat pel Consell de Ministres que modifica la Llei de memòria històrica i permet l'exhumació és inconstitucional. Apunten que no està justificada la urgència ni l'especial necessitat. El decret canvia un paràgraf de la Llei de memòria de 2007 per introduir que al Valle de los Caídos només poden ser-hi enterrats persones que van morir en la Guerra Civil.També consideren que la mesura vulnera el dret fonamental a la intimitat personal i familiar perquè el govern espanyol «imposa a la força» l'exhumació tot i que la família s'hi oposa i és la «titular d'aquest dret fonamental». Consideren també que l'exhumació es fa per «motius ideològics» i, per tant, això vulnera el dret fonamental a la llibertat religiosa.A l'escrit, també defensen que la basílica que acull les restes del dictador «té garantida la seva inviolabilitat» segons els acords de l'Estat amb la Santa Seu el 1979. Així mateix, al·leguen que la iniciativa del govern espanyol envaeix competència de la Comunitat de Madrid pel que fa a sanitat mortuòria i una «invasió legal» de les competències de la família per decidir si s'exhuma.A més, subratllen que es pot incórrer en el delicte de profanació de cadàver recollit al Codi Penal.En l'escrit d'al·legacions, un dels néts de Franco carrega durament contra la decisió de l'executiu de Pedro Sánchez i el considera un «atropellament» a la família. També el qualifica com una «monumental infracció de preceptes fonamentals de l'ordenament jurídic» i nyap colossal des del punt de vista jurídic. Segons el nét, l'executiu socialista actua «amb un ànim de venjança».Així mateix, sol·liciten la recusació de la subsecretària de Justícia, Cristina Latorre, perquè consideren que no és neutral per portar aquest cas, que penja del seu departament.En el procediment administratiu iniciat pel govern espanyol preveu que la família presenti al·legacions i comuniqui on vol que sigui enterrat el dictador. En cas que no hi hagi acord entre tots els familiars, serà el mateix govern espanyol qui decidirà on inhuma les restes.