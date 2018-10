La factura del gas de l'octubre serà la «més cara de la història»

Facua reclama a l'executiu estatal que retalli marges al sector

Un estudi de las tarifes regulades del gas natural de Facua-Consumidores en Acción indica que les que són vigents des d'aquest octubre son «les més cares de la història», segons subratlla l'organisme de defensa dels consumidors. En aquest sentit, l'estudi de Facua posa de manifest, afirma l'entitat, que les Tarifes d'Últim Recurs (TUR) superen des d'aquest mes els màxims històrics que van assolir el setembre del 2012 i el gener del 2013. Davant d'aquest escenari, l'entitat ha reclamat al govern espanyol que retalli els marges de benefici al sector per evitar augments de la tarifa com les d'aquest octubre. Facua considera «desproporcionat» que en un any el gas natural s'hagi encarit a les llars fins a un 15,5%, «set vegades l'IPC».En concret, Facua reclama al Ministeri per a la Transició Ecològica que introdueixi canvis en la metodologia per fixar les tarifes regulades de gas natural, de manera que no es limiti a traslladar-hi les evolucions a l'alça o a la baixa dels costos.Des de Facua es recorda que hi ha dos tipus de tarifes regulades, la TUR 1, per a usuaris que no superen els 5.000 kWh de consum anuals, i la TUR 2, per als que sobrepassen aquesta quantitat, «que solen ser llars amb aigua calenta, cuina i calefacció amb gas natural».I s'indica que un usuari de tarifa TUR 1 amb un consum de 400 kWh mensuals pagarà 34,80 euros amb les noves tarifes, «un 7,6% més» que amb les anteriors. En el cas d'un usuari de TUR 2, amb un consum de 800 kWh al mes, la tarifa li pujarà fins als 62,81 euros, «un 8,6% més» que amb els preus vigents fins a l'octubre.Segons Facua, la pujada interanual d'octubre a octubre ha estat del 13,7% i del 15,5% respectivament per als dos tipus d'usuaris. Així, l'octubre de l'any passat el mateix usuari TUR 1 que ara pagarà 34,80 euros en pagava 30,62, i l'usuari TUR 2 que haurà d'abonar 62,81 euros en pagava 54,38.L'entitat també fa una anàlisi històrica de l'evolució dels preus del gas natural i arriba a la conclusió que les tarifes vigents des de l'1 d'octubre del 2018 són les més cares, després de les del gener del 2013 (34,17 euros per al consum de 400 kWh i 61,73 per al de 800) i les de setembre del 2012 (33,96 euros i 61,83 respectivament).Finalment, Facua també assenyala que els augments de preu aprovats en el tram fix del rebut i en la tarifa pel consum «s'han vist agreujats en els darrers anys» per les pujades de l'IVA el juliol del 2010 (del 16 al 18%) i el setembre del 2012 (del 18 al 21%), i per la introducció de l'Impost Especial d'Hidrocarburs el gener del 2013, que va incrementar el preu del kWh.