Aznar afirma que a Espanya està passant «exactament el mateix» que el 1934

L'expresident estatal subratlla que «ningú» està per sobre de la llei

Actualitzada 02/10/2018 a les 11:41

José María Aznar ha afirmat aquest dilluns que a Espanya està passant «exactament el mateix» que el 1934. En el marc de la commemoració de l'1-O a Catalunya, Aznar ha considerat convenient «recordar el cop d'estat» que, al seu parer, «van dur a terme partits d'esquerra amb el suport de nacionalistes, especialment de la Generalitat, que es va revoltar contra el Govern de la República». Aznar també ha qüestionat la Llei de memòria històrica i aquells que tenen «pretensions d'imposar una narrativa única sobre la història del nostre país». En un acte per presentar la biografia del líder de la dreta republicana Miguel Maura, publicat per la Fundació FAES que dirigeix Aznar, també ha advertit que «ningú» està per sobre de la llei, en al·lusió a les accions que avui a Catalunya han comportat talls de carrers, carreteres i vies.Aznar també ha destacat el que es va assolir durant la transició i ha recomanat no tornar al que va passar durant els anys 30, en què va regnar «el sectarisme» i la «revenja». En contraposició a això, l'expresident del govern espanyol ha afirmat que la tasca del 78 va ser «un veritable èxit».