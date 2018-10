El preu dels menjadors escolars catalans es manté congelat, però és el dels més alts de l'Estat

Les Balears i Navarra superen la tarifa catalana del menú diari, però aquesta última inclou el cost dels monitors

CCAA 2018-2019

(en euros) 2017-2018

(en euros) Variación

% Andalusia 4,38 4,38 = Aragó 4,89 4,89 = Astúries 3,50 3,50 = Balears 6,50 5,85 11,11 % Canàries 3 3,30 - 9,09 % Cantàbria 4,50 4,50 = C.-La Manxa 4,65 4,65 = Castella i Lleó 4,50 4,50 = Catalunya 6,20 6,20 = Ceuta 3,55 3,55 = Extremadura 4,16 4,12 0,97 % Galícia 4,50 4,50 = Madrid 4,88 4,88 = Melilla 3 3 = Múrcia 4,30 4,30 = Navarra 6,25 6,25 = La Rioja 4,02 3,95 1,77 % P. Valencià 4,25 4,25 =

Els preus dels menús escolars es van congelar el passat curs 2017-18 després d’anys de pujades i en aquest gairebé totes les comunitats han mantingut els preus, excepte a les Canàries, on han baixat, i a les Balears, Extremadura i La Rioja on s’han incrementat.Són les conclusions reflectides per la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares de l’Alumnat (Ceapa) al seu informe sobre el Menú Escolar 2018-19, presentat amb la tornada a l’escola dels alumnes.Aquest curs, les comunitats amb els preus més alts són les Balears (6,50 euros), Catalunya (6,20 euros) i Navarra (6,25 euros), encara que en aquesta última autonomia s’inclou els monitors de menjador.Al contrari, les Canàries i Melilla, amb 3 euros per dia de menjador, tenen els preus més econòmics.Gairebé totes les comunitats han congelat els seus preus respecte al 2017-18 i només s’han incrementat els menús escolars a les Balears (un 11,11 %), La Rioja (un 1,77 %) i Extremadura (0,97 %); no obstant això a la primera regió la Ceapa especifica que el preu del menú inclou el monitor.Les Canàries són l’única autonomia en la qual aquesta despesa ha disminuït per als pares, ja que ha baixat un 9,09 %.D’altra banda, segons l’informe 'Dades i xifres. Curs escolar 2018-19' del Ministeri d’Educació i Formació Professional, els menjadors escolars eren presents, en el curs 2016-17, en el 56,2 % dels centres públics, en el 86,1 % dels centres concertats i en el 78,7 % en els privats.A més, s’assenyala que dels centres públics, els d’Infantil (69,6 %) són els que més oferten els menjadors escolars, seguits pels de Primària i ESO (67,1 %) i els de Primària, ESO, Batxillerat i FP (40 %).Quant als centres concertats que oferten el menjador, els percentatges són més grans: 91,3 % a Infantil, 89 % en els de Primària i ESO, i 96,5 % en els de Primària, ESO, Batxillerat i FP; dades que a les escoles privades són del 86,2 %, 88,5 % i 93,8 %, respectivament.Respecte als centres específics d’Educació especial, segons el Ministeri oferten menjador escolar el 94 % dels centres públics, el 90,7 % dels concertats i el 20 % dels privats.