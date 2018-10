Casado apunta a una possible il·legalització dels partits independentistes «si justifiquen la violència»

El líder del PP vol eliminar el finançament de les forces que «contribueixin a la confrontació al carrer»

Actualitzada 01/10/2018 a les 19:14

El president del PP, Pablo Casado, s’ha mostrat partidari aquest dilluns d’aplicar mesures dràstiques contra les forces independentistes que, al seu entendre, justifiquin accions violentes com les que alguns mitjans espanyols atribueixen als CDR. Després del discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, agraïnt als CDR la seva tasca, Casado ha recordat que «qualsevol partit que atiï la violència, o no la condemni o la justifiqui, en base a la Llei de partits ja podria estar incorrent enuna possible sanció que pot arribar fins a la il·legalització». A més, ha recordat que la seva formació vol modificar la Llei de partits perquè «encara que això no passi, qualsevol associació o partit que estigui cointribuint a aquesta confrontació al carrer no tingui cap recurs per part dels nostres impostos». També ha defensat una modificació de la Llei d’acció exterior de manera que «qualsevol CCAA que obri una oficina comercial, mal dita ambaixada, i que no s’atengui a la tasca comercial o turística, pugui ser tancada».Casado ha fet aquestes manifestacions durant el torn de preguntes a la seva intervenció al Fòrum ABC Deloitte, on ha avançat que la seva formació demanarà la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després del discurs on el president de la Generalitat, Quim Torra, ha creuat «una línia vermella dient a la 'kale borroka' que ha de seguir empenyent, incitant la confrontació al carrer i apallissant les forces i cossos de seguretat».En aquest marc ha defensat que hi ha «elements suficients» per aplicar un nou 155 i ha tornat a oferir a Sánchez la majoria absoluta del PP al Senat. Aquest 155, ha dit, hauria de tenir «la durada i una amplitud competencial que calgui» i que el control no s'exerceixi a través dels ministeris sinó de consellers i equips designats directament pel govern espanyol.