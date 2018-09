Villarejo va muntar una xarxa de prostitució per treure informació a polítics i empresaris

Les gravacions d'àudio del dinar revelen que així ho va explicar l'excomissari a l'actual ministra Delgado, segons la 'moncloa.com'

Actualitzada 27/09/2018 a les 09:59

L'excomissari José Manuel Villarejo va muntar a principis dels anys 90 una xarxa de prostitució per treure informació a polítics i membres de consells d'administració. És la nova revelació dels àudios que el digital 'moncloa.com' ha fet públics aquest dijous sobre el dinar que van mantenir amb altres persones l'excomissari i l'actual ministra de Justícia, Dolores Delgado, quan aquesta era fiscal de l'Audiència Nacional. En la conversa Villarejo presumeix dels èxits obtinguts a través de la xarxa que presenta com una agència de models. Segons explica, ell pagava diners a les noies perquè tinguessin relacions sexuals amb homes importants i després les noies li explicaven què els hi havien dit durant la trobada.«L'important és que explicaven coses perquè les noies se sentissin captivades. I de veritat, fixa't quina tonteria, era informació vaginal que jo deia. Era una cosa absurda», explica Villarejo.L'excomissari, avui en presó preventiva, exhibeix els èxits que va aconseguir a través d'aquesta xarxa i explica que els forces de seguretat de l'Estat es van beneficiar dels resultats.