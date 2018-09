Degut a l'estat dels cadàvers s'haurà d'esperar a l'autòpsia per determinar les causes de la mort

Actualitzada 26/09/2018 a les 18:09

Els cadàvers d'un pare i un fill de 80 i 45 anys han estat trobats aquest dimecres en un domicili de Casinos, València, en avançat estat de descomposició. De fet, per això s'haurà d'esperar a l'autòpsia per determinar la causa i el moment de la mort.La troballa s'ha produït al voltant de les 13 hores, després hi han accedit membres de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil. Algunes fonts indiquen que tant el pare com el fill es dedicaven a l'agricultura i residien a l'habitatge on han estat trobats.La investigació del cas segueix oberta.