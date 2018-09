S'entrega a la policia després d'apunyalar a una noia que l'havia rebutjat

Li va dir «prefereixo estar 20 anys a la presó al fet que tu passis de mi»

Actualitzada 26/09/2018 a les 17:46

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest cap de setmana a Torremolinos, Màlaga, un home de 37 anys i d'origen romanès que va intentar matar a una noia apunyalant-la repetides vegades i, posteriorment, es va lliurar a les autoritats. L'arrestat va dir als policies que havia matat a la seva xicota tot i que, una vegada localitzada, la víctima va afirmar que no existia cap relació entre ells.L'alerta va arribar a través del 112, telèfon al qual un home va trucar indicant que hi havia una dona amb ferides d'arma blanca al costat d'un supermercat de la localitat malaguenya de Torremolinos. Mobilitzades les unitats de Policia Nacional pel centre de la localitat, un home es va acostar als agents i va confessar que havia matat a «la seva xicota» i que havia abandonat el seu cos al costat d'un supermercat, sent ell mateix qui havia trucat al telèfon d'emergències.Una vegada comprovats els fets, el presumpte autor va ser detingut immediatament, ha precisat la Policia Nacional en un comunicat. Els agents van poder comprovar que l'home, que coneixia a la víctima des de feia només dos o tres dies, i que no mantenia cap relació amb ella, l'havia abordat pel carrer i li havia demanat «una oportunitat», i ella s'hi va negar.Això va provocar la ira de l'home que, segons va explicar la víctima, li va dir «prefereixo estar 20 anys a la presó al fet que tu passis de mi» i tot seguit va començar a propinar-li cops i puntades de peu, arribant a produir-li diversos talls a la cara i al coll amb un ganivet que portava, segons han agregat. La víctima, de 27 anys i nacionalitat filipina, va ser traslladada a l'Hospital Clínic de Màlaga i es troba fora de perill.