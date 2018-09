La Fundació 'la Caixa' i la Generalitat destinen 30 milions d'euros a projectes socials

La col·laboració té com a objectiu afavorir actuacions que cobreixin necessitats d’interès prioritari per al territori

El vicepresident del Govern català i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president de la Fundació Bancària 'la Caixa', Isidre Fainé, han signat aquest dijous la renovació del conveni de col·laboració en matèria d’obra social, cultural, de ciència i recerca. Gràcies a aquest acord, la Fundació destinarà fins a 30 milions d'euros a projectes de caire social, assistencial, educatiu, cultural, científic i mediambiental.No obstant això, es prioritzarà fomentar la integració de persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió; afavorir la conciliació familiar; donar suport a la formació de personal investigador; promoure projectes de recerca biomèdica; restaurar, digitalitzar i difondre documents d’interès històric; i dur a terme larestauració d’edificis i obres d’art.L’acció impulsada al llarg del 2017 inclou projectes de beques de menjador, inserció laboral de persones amb discapacitat, atenció a infants en risc d’exclusió social, recerca per a la cura de l’alzhèimer i recuperació del patrimoni històric, entre d’altres. Això es tradueix en la col·laboració amb entitats com l’associació Obertament, Nexe Fundació, Fundació Futur, Fundació La Muntanyeta o el Programa Gòtic.També cal destacar el suport a la recerca que es fa en centres de referència, sent aquest un dels objectius del Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació, que preveu triplicar la inversió en recerca fins a assolir els 90 milions d’euros l’any vinent.L’aportació de 'la Caixa' a aquesta col·laboració amb la Generalitat s’ha quadruplicat en els últims poc més de vint anys. Concretament, ha passat dels 7,02 milions d’euros del 1998, primer exercici en què es va desenvolupar l’acord, als 30 milions actuals.