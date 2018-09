Les primeres dades de la investigació policial apunten a un possible succés de violència masclista

Actualitzada 25/09/2018 a les 17:41

Un grup d'agents de l'Ertzaintza ha localitzat el cadàver d'una dona en un habitatge del número 25 del carrer Ollerías de Bilbao. El cos presentava signes de violència i les primeres dades de la investigació policial apunten a un possible succés de violència masclista.Segons fonts policials, els veïns van alertar a la Policia vora les 13.30 hores d'aquest dimarts per informar que s'havia produït quelcom estrany al domicili. La Policia autonòmica basca no ha realitzat detencions fins al moment, però es troben investigant les circumstàncies en les quals s'ha produït la mort de la dona.