Ryanair rebaixa de 190 a 150 els vols cancel·lats per l'impacte de la vaga d'aquest divendres

El ministeri de Treball intentarà que es desconvoqui la mobilització en una nova sessió de mediació convocada aquest dijous

Actualitzada 26/09/2018 a les 17:09

La companyia Ryanair ha rectificat i ha anunciat que el nombre de vols cancel·lats per la vaga convocada pels tripulants de cabina aquest divendres finalment seran 150 i no els 190 que inicialment es van preveure. L'empresa aeronàutica ha explicat que aquesta rebaixa del nombre de vol cancel·lats s'explica perquè «la gran majoria dels empleats treballaran amb normalitat» en la jornada de vaga convocada aquest divendres per treballadors de l'estat espanyol, Bèlgica, Holanda, Portugal, Itàlia i Alemanya. Coincidint amb l'anunci de Ryanair, la direcció general de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ha convocat de nou als representants dels sindicats convocants de la vaga per intentar in extremis arribar a un acord que permeti desconvocar la mobilització d'aquest divendres.Els sindicats que convoquen la vaga aquest divendres reclamen que Ryanair apliqui la normativa laboral de cada un dels països on els tripulants de cabina despleguen la seva feina i no la legislació irlandesa com fa la companyia.L'empresa ha explicat que ha avisat els usuaris afectats a través de correu electrònic i missatge de text per avisar-los de les cancel·lacions amb tres dies d'antelació. Ryanair ha lamentat «profundament» les molèsties «innecessàries» derivades de les vagues, convocades pels sindicats «a petició d'empleats de línies aèries de la competència». Segons Ryanair, els treballadors que hi donen suport són «una petita minoria» del personal de cabina.