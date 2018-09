Noves gravacions de Delgado revelen que jutges i fiscals van «acabar amb menors» en un viatge a Colòmbia

El digital 'moncloa.com' difon una conversa de l'actual ministra de Justícia en la qual relata una trobada amb la delegació judicial espanyola a Cartagena de Indias

Actualitzada 26/09/2018 a les 10:19

El diari digital 'moncloa.com' ha publicat aquest dimecres noves gravacions de la conversa que la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i el comissari José Manuel Villarejo, van mantenir en un dinar l'octubre de 2009, en la qual també hi havia Baltasar Garzón. Durant la conversa, Delgado assegura que «diversos jutges i fiscals espanyols van acabar amb menors d'edat» durant un viatge a Cartagena de Indias (Colòmbia).Segons els àudios publicats, la conversa la comença Garzón, que diu que ha estat diverses vegades a Cartagena de Indias. Després, Delgado explica un viatge de treball que va fer a la ciutat colombiana, en el qual també hi havia «persones» del Suprem, de la Fiscalia General i catedràtics, entre d'altres.L'actual ministra de Justícia assegura durant la conversa que ella i una magistrada de l'Audiència Nacional -les úniques dones que havien viatjat a Colòmbia- van veure els membres de la delegació judicial espanyola amb «menors d'edat». «Es van aixecar ràpidament quan ens van veure i es van angoixar perquè els havíem vist», diu Delgado als àudios publicats.Aquest digital ja va publicar fa uns dies unes altres gravacions de la conversa de Delgado i el comissari Villarejo a l'octubre de 2009 al restaurant Rianxo amb Baltasar Garzón i Enrique García Castaño. En aquestes la actual ministra manifestava la seva preferència pels tribunals femenins. «A mi que em donin un tribunal de nois. Em porto malament amb les noies», diu Delgado, que afegeix que els nois «sap per on van» i considera que són «transparents». També fa una confidència a Garzón sobre l'aleshores jutge de l'Audiència Nacional i ara ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i revela que és homosexual.