Mor una nena de 3 anys en impactar la cara contra la 'tablet' en un accident de trànsit

La mare de la petita, de 26 anys, també va haver de ser evacuada en ambulància

Actualitzada 25/09/2018 a les 18:27

Una nena de tres anys que ha patit un accident de trànsit a Vilanova de Arousa, Pontevedra, ha mort durant la tarda de dimarts a l'hospital a causa de la gravetat de les seves ferides, en impactar la seva cara contra una 'tablet'.La menor viatjava amb la seva mare en un turisme que va col·lidir contra la part posterior d'un autobús escolar del col·legi Salesianos de Cambados, en el qual viatjaven 10 estudiants.En el moment de l'impacte la nena va xocar frontalment la seva cara contra l'aparell. Va haver de ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Clínic de Santiago de Compostel·la, on els metges no van poder salvar-li la vida. La mare de la petita, de 26 anys, també va haver de ser evacuada en ambulància a l'Hospital d'O Salnés.L'accident es va produir a conseqüència d'una col·lisió prèvia entre altres dos turismes en la parròquia de Deiro, en la PO-307 i en el qual no va caldre lamentar danys personals.