Mor un noi de 17 anys mentre feia 'parkour' en un edifici en obres

Estava acompanyat per altres joves quan es va precipitar des d'un onzè pis

Actualitzada 25/09/2018 a les 18:18

Un menor de 17 anys nascut a l'Equador va morir dissabte passat a la nit mentre feia 'parkour' -una pràctica de risc que consisteix a saltar per les teulades, córrer entre automòbils o grimpar per parets- en un edifici en obres del districte de Moncloa-Aravaca de Madrid.Fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid han confirmat a Efe el succés del qual informa el diari El Mundo, que detalla que el mort, que estava acompanyat per altres joves, es va precipitar des d'un onzè pis.La mort es va produir al voltant de les 23.45 hores del passat dissabte i va ser un veí de la zona qui va explicar als agents que un grup estava practicant 'parkour', la qual cosa va descartar la hipòtesi que els nois s'haurien colat a l'edifici en construcció per robar com en un principi es va pensar, ja que després de la caiguda els joves van fugir del lloc.