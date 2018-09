Un home mata les seves filles de 2 i 6 anys i se suicida a Castelló

L'home s'ha tirat per la finestra de casa seva després d'apunyalar a les dues menors

Actualitzada 25/09/2018 a les 09:06

Dos nenes de 2 i 6 anys han estat assassinades a ganivetades a la ciutat de Castelló suposadament pel seu pare, que posteriorment s’ha suïcidat llançant-se per la finestra del seu habitatge, segons han informat a EFE fonts de la investigació.El succés ha tingut lloc cap a les 5.30 hores d’aquest matí, pel que sembla a la casa del pare de les dues petites, de 48 anys, al carrer Riu Adra de Castelló, domicili que no compartia amb la mare.El 091 ha rebut una trucada alertant que un home s’havia llançat per una finestra d’un edifici ubicat en aquest carrer.En arribar al lloc dels fets, els agents han comprovat que l’home havia mort, i han pujat fins el seu domicili, on s’han trobat amb les dues nenes, de 2 i 6 anys, apunyalades.Les mateixes fonts han precisat que la mare de les petites resideix en un altre domicili i des del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) han afegit que tant ella com l’àvia han estat traslladades a un centre hospitalari per rebre atenció psicològica.