La defensa de Llarena vol que Bèlgica dictamini si té jurisdicció per jutjar el magistrat espanyol

L'acusació manté que a demanda no és contra un magistrat del Suprem,«sinó un senyor que va fer manifestacions privades» que afecten la seva feina jurisdiccional.

Actualitzada 25/09/2018 a les 11:10

La defensa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha demanat que Bèlgica dictamini si és competent per jutjar el magistrat espanyol abans d'entrar en el fons de la demanda contra ell. En la vista preliminar celebrada aquest dimarts a Brussel·les, la jutgessa del tribunal de primera instància de casos civils ha acceptat que siguin tres jutges els que portin el cas Llarena, tenint en compte la complexitat del cas. La defensa del jutge del Suprem, encapçalada per l'advocat, Hakim Boularbah, ha demanat, però, que la justícia belga dictamini si és o no competent per portar el cas abans d'entrar en el fons de la qüestió. La defensa confia que un màxim de «sis setmanes» es pugui dictaminar si Bèlgica és o no competent per jutjar Llarena.«El cas serà referit a una cambra de tres jutges. Considerem que és el millor i més positiu tenint en compte la seva complexitat», ha assegurat l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers, Gonzalo Boye.La defensa de Llarena i l'acusació tenen discrepàncies sobre com ha d'evolucionar el cas. L'advocat del jutge del Suprem, que actua en nom de l'Estat espanyol, vol que abans de res Bèlgica declari si és o no competent per jutjar Llarena.«Avui Espanya defensa la immunitat de la jurisdicció dels tribunals i els jutges espanyols davant de la justícia belga», ha assegurat Boularbah en declaracions a la premsa.«Hi ha discrepàncies en la jurisdicció perquè, si no, no sabem què fa Espanya personada en aquest cas», ha dit Boye. Segons ell, la demanda no és contra «un magistrat del Suprem, sinó un senyor que es diu Pablo Llarena, que va fer manifestacions privades» que afecten la seva feina jurisdiccional.Ara, les dues parts s'intercanviaran escrits sobre aquesta qüestió, i els tres jutges que han assumit el cas s'hauran de pronunciar. La defensa de Llarena ha dit que confia que aquest tema es pugui resoldre en «sis setmanes». Pels advocats de Puigdemont, la qüestió es pot allargar molt més.En qualsevol cas, si finalment Bèlgica decidís que sí que pot jutjar Llarena, s'hauria de marcar un calendari i tot el procés podria no començar fins a finals del primer trimestre de l'any vinent.