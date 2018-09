Detinguda per pegar a un noi que li havia llançat «floretes ofensives»

Va ser posada en llibertat poc després, després de la confecció de les oportunes diligències

Una noia de 21 anys ha estat detinguda a Vitòria com a presumpta autora d'un delicte de lesions sobre un jove al qual va donar un cop de puny per haver-li llançat «floretes ofensives». En un comunicat, l'Ajuntament de Vitòria ha informat que els fets van succeir al voltant de les vuit del matí d'aquest passat diumenge.Una patrulla de la Policia Local va observar a una noia molt alterada, enmig d'un tumult de gent, i altres dues noies que intentaven d'agafar-la per evitar que s'abalancés sobre un home. Segons ha informat la Policia, les joves van explicar als agents que dos homes se'ls havien acostat i havien començat a dir-los «floretes amb els quals es van sentir ofeses».A conseqüència d'això, va començar un forcejament entre una de les noies i un dels joves que va rebre un cop de puny a la cara, la qual cosa li va produir «lesions d'importància». Els agents van detenir a la jove, que va ser posada en llibertat poc després, després de la confecció de les oportunes diligències.