Detenen un advocat de 27 anys acusat d'abusar d'almenys 30 menors

Havia mantingut contacte «habitual» amb menors des de l'any 2012 fins ara

Actualitzada 21/09/2018 a les 16:58

La Guàrdia Civil ha detingut a Madrid a un advocat de 27 anys com a suposat autor de fins a 40 delictes sexuals contra almenys 30 menors de 16 anys, amb els quals contactava per internet i als quals instava a practicar sexe amb ell com a pas previ a mantenir relacions amb una «dona atractiva».Segons informa l'Institut Armat en una nota, almenys en quatre ocasions va aconseguir el seu objectiu i va gravar les seves trobades amb quatre víctimes, que van accedir «sota engany i trobant-se en una situació d'inferioritat a practicar relacions sexuals completes». Uns fets que constitueixen un delicte d'abús sexual agreujat, castigat amb penes que van dels 4 als 10 anys per cada delicte, destaca la Guàrdia Civil, que explica que l'home es troba a la presó investigat també per corrupció de menors i tinença, producció i distribució de pornografia infantil.Durant el registre del seu domicili i del despatx d'advocats en el qual treballava es va intervenir material informàtic amb multitud de converses amb menors en xarxes socials en les quals intercanviava arxius de contingut pornogràfic, així com 83.500 fotografies i 1.345 vídeos de caràcter sexual en les quals apareixen menors.Els agents van detenir al presumpte agressor per primera vegada al març, després de la denúncia presentada a mitjans d'octubre de 2017 pels pares d'un menor d'edat que mantenia converses de contingut sexual a través d'una xarxa social amb una suposada dona amb la qual intercanviava arxius pornogràfics. Se li van imputar llavors els delictes d'abús sexual i corrupció de menors sobre quatre víctimes i va ser posat en llibertat amb càrrecs.No obstant això, aquesta primera investigació va portar als agents a poder obtenir més informació sobre l'home i van descobrir que utilitzava un modus operandi «molt poc comú». A més d'emprar com a forma d'engany als menors la imatge d'una «dona atractiva», imposava a les seves víctimes com a pas previ a tenir relacions amb ella que les mantinguessin amb un amic seu, que en realitat era ell mateix, i que es gravés en vídeo.Ho va aconseguir amb almenys quatre menors i va compartir a través de les xarxes socials alguns dels vídeos gravats, explica la Guàrdia Civil, que assenyala que aquest va ser el principal motiu pel qual va ser detingut de nou a principis d'aquest mes, quan es va registrar la seva casa i el seu lloc de treball.L'acusat podria haver-se valgut d'activitats que realitzava en la seva vida extraprofesional, on ha mantingut contacte «habitual» amb menors des de l'any 2012 fins ara, per cometre el seu propòsit criminal, afegeixen els agents.Aquest cas es tracta d'una de les poques ocasions en les quals s'aconsegueix detenir al responsable de la producció de pornografia infantil generada i distribuïda a Espanya, en les quals el mateix delinqüent havia intervingut en els enregistraments.L'operació segueix oberta i la Guàrdia Civil segueix analitzant el material pedòfil que va intervenir al detingut amb l'objectiu d'identificar a noves víctimes.