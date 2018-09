Troben una tortuga morta dins la vagina d'una noia

La noia va anar a urgències per un dolor a les parts íntimes, el cadàver de l'animal li havia provocat una infecció important

Segons informa el mitjà El Día, una noia d'origen britànic es va personar dissabte passat al centre d'urgències El Mojón, situat a Arona, Tenerife, per un dolor a les parts íntimes. Quan els metges de guàrdia la van atendre van descobrir que a l'interior de la seva vagina hi havia una tortuga morta, que li havia provocat una infecció important.Davant la situació els sanitaris van alertar a la Policia que es va desplaçar fins al centre per prendre declaració a la pacient. La noia va reconèixer que el dijous anterior havia sortit de festa amb uns amics i, hores després, va adonar-se de la presència de l'animal al seu interior.La noia va assegurar als agents que no sabia com l'animal havia arribat a la seva vagina. Per la seva banda, la policia no ha donat més dades.