Pateix cremades al 30% del cos després que la seva parella calés foc al domicili

Actualitzada 20/09/2018 a les 18:52

Una dona ha resultat ferida en patir cremades al 30% del seu cos després que la seva parella sentimental calés foc a dos punts del domicili de Marbella on vivien, han informat fonts de la Subdelegación del Gobierno de Màlaga.La víctima ha estat intervinguda d'urgència per professionals de l'UCI i de l'Unidad de Grandes Quemados de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, on ha estat traslladada en helicòpter.L'autor dels fets ha estat detingut per la Policia Nacional i algunes fonts precisen que pateix una malaltia mental. Va ser la mateixa policia qui a les 2.32 hores de dijous va alertar a Emergències, sol·licitant un equip mèdic. La víctima segueix ingressada, pendent d'evolució.