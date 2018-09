Va morir deu dies després de ser ingressat per culpa d'un xoc anafilàctic

Actualitzada 20/09/2018 a les 18:34

Segons publica el mitjà The Independent, Karanbir Cheema, de 13 anys, va morir per una reacció al·lèrgica provocada per un tros de formatge que un company de classe li va estampar a la samarreta. Els fets van ocórrer l'any passat en una escola de Londres i ara l'autòpsia ha confirmat els motius de la mort del menor.Cheema va ser ingressat el 28 de juny de 2017 i va morir deu dies després per un xoc anafilàctic. El menor tenia al·lèrgia al gluten, als ous i a la llet. Va ser traslladat a l'hospital després de patir una aturada cardíaca i presentar la pell del cos vermella amb urticària.En un primer moment un nen de 13 anys va ser detingut, acusat d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa, però finalment no es van presentar càrrecs contra ell, i segons informa el citat mitjà, els dos menors es van llançar aliments mútuament.