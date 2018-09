El president del PP va poder incórrer en delictes de suborn impropi i prevaricació administrativa, segons un jutjat de Madrid

Actualitzada 21/09/2018 a les 12:48

La Fiscalia del Tribunal Suprem (TS) ha demanat a la Sala II de l’alt tribunal que no investigui el president del PP, Pablo Casado, per les presumptes irregularitats en el seu màster cursat en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), segons han informat fonts fiscals.En el seu escrit, el Ministeri Púbic sol·licita l’arxivament de l’exposició raonada que la jutgessa del cas màster va elevar contra el líder dels populars.La Fiscalia respon així al Suprem, que el passat dia 13 va demanar que emetés un informe sobre si deu o no investigar Casado, si bé l’opinió del Ministeri Públic no és vinculant per a la decisió que hauran d’adoptar els magistrats de l’alt tribunal.Segons l’escrit que la titular de Jutjat d’Instrucció numero 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, va elevar el passat 6 d’agost a l’alt tribunal, Casado va poder incórrer en delictes de suborn impropi i prevaricació administrativa en considerar que existeixen «indicis» que va obtenir el màster de l’URJC com un «regal acadèmic per la seua rellevància política i institucional».