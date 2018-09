Viquipèdia llança un 'diari' col·laboratiu en castellà contra les notícies falses

El model es basa en la col·laboració entre periodistes i usuaris

Actualitzada 20/09/2018 a les 11:07

Viquipèdia llança avui dijous la versió en castellà del seu 'diari' digital col·laboratiu WikiTribune , una plataforma per combatre continguts falsos a la xarxa amb la publicació de notícies de qualitat elaborades de forma conjunta entre periodistes i internautes.WikiTribune representa «una innovadora oportunitat per reinventar el periodisme», diu Jimmy Wales, cofundador de Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure i col·laborativa més gran del món.La indústria del periodisme «pot fer coses noves» davant el «descontentament» social causat per la proliferació d’informacions sense gairebé qualitat ni objectivitat que només busquen clics per guanyar tràfic de visites i ingressos en publicitat, assegura Jimmy Wales, que és a més president emèrit de la Fundació Wikimedia per la defensa de la llibertat d’expressió a internet.WikiTribune és una plataforma gratuïta que busca dotar de «dinamisme» al periodisme amb informacions de qualitat i que aspira a sustentar-se econòmicament amb donacions d’usuaris seguint l’esquema que «tant èxit» ha donat a Viquipèdia, explica Wales.Després de gairebé un any funcionant en anglès amb una desena de periodistes involucrats i una activa participació social informativa, WikiTribune es llança ara en castellà després de què l’emprenedor expert en comunicació Jorge Herrera establert a Mèxic oferís el seu suport a Wales per connectar un mercat hispanoparlant que supera els 500 milions de persones.«Li vaig exposar a Wales la necessitat de tenir un mitjà en castellà realment neutral i col·laboratiu que s’atreveixi a pensar diferent», en l’actual context de desinformació i notícies falses o 'fake news' que impregna internet.Herrera afegeix que WikiTribune és «un dels projectes més innovadors al món del periodisme» per aquest enfocament col·laboratiu de periodistes i membres de la comunitat «treballant mà a mà» en el procés de creació de notícies.L’objectiu no és tant la immediatesa, sinó la rellevància dels articles, «per protegir la veritat», precisa per la seua part Jimmy Wales.Wales recorda que tota persona registrada en WikiTribune pot proposar temes d’investigació i aportar articles complets o agregar informació addicional i correccions a temes ja publicats, i que una vegada verificades s’incorporen al text.Qualsevol pot llegir continguts però també escriure notícies d’interès, lluny de tendències de «desinformació deliberada», com practiquen molts mitjans per «pressions» especialment financeres, adverteix.Per motius de transparència, la plataforma publica les fonts originals de les notícies (transcripcions, àudios d’entrevistes) tret d’en els casos en els quals per seguretat s’hagin de mantenir anònimes.De cara al futur, el desafiament de Wales és aconseguir un model informatiu que funcioni per al periodisme local: «una cosa que permeti que molts dels diaris que estan morint puguin ressorgir».