Vetat de per vida en un bufet per menjar-se més de 100 plats de sushi

El triatleta té una dieta en la qual no pot menjar res durant 20 hores per després menjar tot el que pugui

Actualitzada 19/09/2018 a les 17:57

El triatleta alemany Jaroslav Bobrowski, va aprofitar una oferta del bufet asiàtic Running Sushi per la qual per 15,90 euros el comensal podia consumir tot el que pogués. Bobrowski va ser expulsat del restaurant després de menjar-se més de 100 plats que incloïen dos o tres peces de sushi cadascun.Els encarregats del restaurant situat a Landshut, Bavaria, Alemanya, asseguren que el triatleta va menjar per cinc persones. De fet, el mateix atleta va assegurar que el cambrer de l'establiment no va acceptar la propina que li oferia, i l'encarregat li va dir que no tornés mai més.Sembla que l'atleta té una dieta en la qual no pot menjar res durant 20 hores per després menjar tot el que pugui fins no poder més.