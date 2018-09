Ofega a un company de cel·la, li treu els ulls i es fa un collar amb l'orella

L'assassí va guardar els ulls del mort en una tassa, alguns opinen que ho va fer per menjar-se'ls després

Actualitzada 19/09/2018 a les 17:33

Segons informa el mitjà nord-americà Miami Herald, un pres ha matat a un company de cel·la ofegant-lo per després arrancar-li els ulls i una orella, que va utilitzar com a penjoll. Els fets van ocórrer a la Institució Correccional de Columbia, Florida, on es troben els delinqüents més perillosos de l'Estat.Els fets van ocórrer aquest dijous, segons informa el citat mitjà, l'autor de l'assassinat estava cansat que el seu company el molestés. Va aprofitar una baralla en la qual els funcionaris de la presó van haver d'intervenir per cometre l'assassinat.L'assassí va embolicar el cos amb uns llençols, va guardar els ulls del mort en una tassa, alguns opinen que ho va fer per menjar-se'ls després, i amb l'orella es va fer un penjoll com si es tractés d'un premi.A l'hora de l'esmorzar es va personar al menjador comú on va començar a mostrar orgullós el seu trofeu (l'orella). Més tard els funcionaris el van detenir en adonar-se del que havia succeït.El mort era Larry Mark, un home de 58 anys condemnat l'any 1981 per matar a un taxista.