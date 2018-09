Jutges d'arreu de l'Estat desqualificaven i insultaven a independentistes a través del correu oficial del CGPJ

Molts dels magistrats es posicionaven obertament en contra del procés i consideraven punibles fets com els del 20 de setembre

Actualitzada 20/09/2018 a les 09:38

Jutges d'arreu de l'Estat van desqualificar el moviment independentista a través del correu electrònic oficial del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) des de principis de setembre i fins a la negativa d'Alemanya d'extradir Carles Puigdemont, segons informen aquest dimecres 'Elmon.cat' i 'Eldiario.es'. Ambdós mitjans han tingut accés a milers de correus electrònics en què jutges d'arreu d'Espanya opinen sobre el procés independentista bé sigui insultant els líders polítics que l'encapçalaven –molts dels quals ara en presó preventiva o exiliats- bé sigui qualificant penalment accions com les del 20 de setembre, que en alguna ocasió es titlla obertament de sedició. El PDeCAT ja ha anunciat que demanarà la compareixença urgent de la ministra de Justícia al Congrés perquè doni explicacions.Als correus electrònics, enviats des del compte corporatiu del CGPJ, alguns magistrats es mostren preocupats per la situació a Catalunya ja a principis de setembre, i pregunten, per exemple, què passaria als companys que hi exerceixen en cas que es declarés la independència.Alguns afirmaven que havien tingut accés a testimonis «esquinçadors» sobre la situació que es vivia en aquells dies a Catalunya, però confiaven que l'Estat sabria imposar-se al que consideraven un desafiament a l'estat de dret.N'hi ha que afirmen haver exercit a Catalunya, i que des del 2012 s'havia creat una situació d'inoculació d'odi a la societat des de les forces independentistes, per la qual cosa el que havia de passar després «es veia venir».Altres jutges van més enllà i no dubten a comparar el moviment independentista amb el nazisme, afirmant que a Catalunya podia passar «el mateix que va passar a Alemanya en èpoques remotes».Una jutgessa que exerceix a Barcelona afirma que la situació s'ha radicalitzat des del 2006 i es planteja marxar perquè no assenyalin els seus fills per no apuntar-se a «la cadeneta humana, la V i no sé quines idioteses més que s'inventen per l'11-S». En tot cas, la mateixa jutgessa es mostrava convençuda que no havia de passar res si la CUP no generava «episodis de violència». Aquests correus són del 13 de setembre, una setmana abans del setge que la Policia Nacional va fer a la seu del partit anticapitalista sense ordre judicial.També hi ha magistrats –a la cadena de correus electrònics hi intervenen jutges d'arreu de l'Estat- que opinen que el procés és una cortina de fum del nacionalisme per protegir el que consideren els seus privilegis. Un jutge d'Euskadi considera que la situació que es viu a Catalunya és similar a la que s'havia viscut al País Basc i recomana «demostrar valentia».D'altres denuncien que el «germen nacionalista» ho «impregna» tot, o afirmen que Catalunya seria més bonica «si no fos per la grip separatista». Demanen que s'apliqui «amb rigor i contundència» el Codi Penal.Després del 20 de setembre un altre magistrat escriu que el que s'ha viscut davant del Departament d'Economia ha estat «la major crisi constitucional des del 23-F» i un seu col·lega ho titlla obertament de «sedició». Una setmana després, el mateix magistrat afirma que l'han amenaçat i assegura que el que passa a Catalunya és «pur nazisme».Després de l'1 d'octubre, alguns dels correus justifiquen l'ús de la força policial i critiquen les veus contràries que han sorgit des d'Europa. Altres lamenten l'actitud dels Mossos d'Esquadra, afirmant que van «parar una trampa» a Guàrdia Civil i Policia Nacional. Una magistrada alerta que tot plegat «va més enllà d'una qüestió política, és una qüestió d'Estat i de democràcia».Un altre assegura que l'independentisme té l'Estat «agafats pels ous» i alerta que «com es continuï sense fer-se res això ens portarà a la pèrdua del territori nacional o a una guerra civil».La difusió dels correus ha començat a generar reaccions, de les primeres de les quals les del PDeCAT, que han anunciat que demanaran la compareixença urgent de la ministra de Justícia al Congrés per donar explicacions. El PDeCAT també denunciarà el cas a la Fiscalia i proposarà la creació d'una Comissió d'investigació al Congrés. El Partit Demòcrata considera «gravíssimes i aberrants» aquestes revelacions, que certifiquen la «persecució ideològica» de l'independentisme català i la «total indefensió i inseguretat jurídica a l'Estat». Opina, a més, que haurien de comportar «l'anul·lació immediata» del procés judicial contra els dirigents independentistes.També hi ha reaccionat Carles Puigdemont, que ha afirmat que el fet és «tan greu» que si no hi ha conseqüències, «el sistema judicial espanyol de la monarquia farà aigües definitivament». I es pregunta: «En mans de qui està un dels pilars de tot sistema democràtic?».