Anava a auxiliar a la seva xicota i a una amiga i acaba atropellant-les

El conductor va donar positiu en la prova d'alcoholèmia, la seva xicota va morir a l'acte

Actualitzada 19/09/2018 a les 18:31

Durant la nit de dimarts passat, un noi de 26 anys, natural de Marchena, Sevilla, va ser detingut per la Guàrdia Civil acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, en atropellar mortalment a la seva xicota i a una amiga, i donar positiu en la prova d'alcoholèmia.Segons informa Europa Press, les dues noies circulaven amb un ciclomotor que va tenir una incidència que no els permetia seguir circulant amb el vehicle. Una d'elles va trucar al seu xicot perquè les anés a buscar a la carretera SE-5202, on estaven aturades, situada entre els municipis d'Arahal i Paradas.El xicot de la noia va agafar el cotxe acompanyat d'un amic per auxiliar-les. Quan van arribar a la carretera no van localitzar a primer cop d'ull a les noies, després el vehicle del noi les va acabar atropellant. Una d'elles va morir a l'acte, l'altra va ser traslladada en estat greu a l'hospital.