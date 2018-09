Una passatgera atura un autobús després que el conductor perdés el coneixement

El vehicle va començar a perdre velocitat i va col·lidir lateralment amb la barrera de seguretat de l'esquerra de la via

Una passatgera d'un autobús de l'empresa Alsa que feia el trajecte entre Llanes i Oviedo va aconseguir aturar el vehicle després que el pilot perdés el coneixement mentre circulava.L'empresa ha informat que el conductor havia superat el reconeixement mèdic obligatori feia un any. Els fets van ocórrer a l'alçada del municipi El Berrón, Siero, al voltant de les 17 hores.El vehicle va començar a perdre velocitat i va col·lidir lateralment amb la barrera de seguretat de l'esquerra de la via. Va ser en aquell moment quan la passatgera va actuar, detenint l'autocar al voral. Gràcies a aquesta acció no s'han hagut de lamentar ferits.Segons informa el mitjà La Nueva España, la passatgera, d'origen mexicà, viatjava amb la seva dona i el seu fill, i els testimonis asseguren que la seva actuació va ser clau.El conductor va ser traslladat a l'Hospital Universitario Central de Asturias on es troba en observació.