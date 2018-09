Les imatges mostren com un dels lladres apunta amb l'escopeta a O'Connor, qui no s'ho pensa dues vegades

Actualitzada 18/09/2018 a les 18:28

Les càmeres de seguretat d'un local d'apostes situat a Glanmire, Irlanda, van captar el moment en el qual, Denis O'Connor de 84 anys aconsegueix aturar a tres lladres armats que volien atracar l'establiment.Les imatges mostren com un dels lladres apunta amb l'escopeta a O'Connor, qui no s'ho pensa dues vegades i, estant desarmat, forceja amb el lladre i aconsegueix que aquest desisteixi en l'intent. I no només això, O'Connor fa fora a un altre atracador ajudant-se d'un dels tamborets de l'establiment.