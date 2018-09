Un de cada deu universitaris espanyols té pensaments suïcides en el primer any de carrera

Un estudi coordinat per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) veu necessari detectar de forma «activa i precoç» els factors de risc

El 31,4% dels estudiants han patit algun trastorn

Al voltant del 10% dels estudiants universitaris de primer any declara haver tingut pensaments suïcides i una mica menys de l'1%, haver realitzat una temptativa de suïcidi, en els últims 12 mesos. En un 31,4% dels casos, s'ha detectat algun trastorn mental. Són les conclusions d'un estudi coordinat per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) que ha enquestat 2.118 alumnes de 5 universitats espanyoles per detectar els factors de risc d'aquest fenomen, que és la segona causa de mort al món de la població d'entre 15 i 29 anys. Segons la psicòloga clínica autora de l'article, Maria Jesús Blasco, situa aquests factors en la psicopatologia dels pares, les agressions sexuals o violacions, o haver patit un trastorn de l'estat d'ànim o d'ansietat.Per això, els autors aposten per «factors protectors» de la ideació suïcida, com poden ser les relacions positives amb els iguals i amb la família durant la infantesa. L'estudi, explica el coordinador del projecte UNIVERSAL, Jordi Alonso, posa de manifest la necessitat de detectar de forma «activa i precoç» el risc d'ideació i conducta suïcida en els estudiants universitaris per a poder oferir atenció eficaç.Segons el director de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar i coordinador del grup de recerca en salut mental de l'IMIM, Víctor Pérez, molts dels primers episodis depressius apareixen durant l'adolescència, així com la majoria de les malalties mentals. La combinació de l'elevada prevalença dels trastorns mentals i el deteriorament funcional que comporten, hauria de promoure, explica Pérez, intervencions preventives que disminuïssin el seu impacte i que ajudessin a millorar la salut mental futura, sobretot en els casos de depressió major i ansietat generalitzada.Alonso ha coordinat també un estudi internacional que ha recopilat dades de 13.984 alumnes de primer any d'universitat de 8 països, i de 19 universitats diferents, i ha conclòs que un de cada tres estudiants, el 31,4%, ha patit algun trastorn mental en el primer any acadèmic a la universitat, i que en un de cada cinc casos, generen una incapacitat greu, sobretot si els alumnes patien depressió major, ansietat generalitzada o trastorn de pànic.