La ministra per a la Transició Ecològica creu que és la mesura «més adequada» per afrontar un moment «excepcional»

Actualitzada 19/09/2018 a les 17:39

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat en una comissió al Congrés de Diputats que el govern espanyol suspendrà l'impost del 7% de la generació elèctrica per abaratir el rebut de la llum als consumidors. Segons Ribera, és la mesura «més adequada» per «alleugerir» la factura del consumidor en un moment que ha qualificat «d'excepcional». «No poden ser ells els que afrontin les turbulències del canvi», ha reblat.