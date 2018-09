Assassinen a la golfista espanyola Celia Barquín mentre entrenava

Les autoritats han detingut com a presumpte autor del crim a Collin Daniel Richards, de 22 anys

Actualitzada 18/09/2018 a les 17:48

La golfista espanyola Celia Barquín ha estat assassinada aquest dilluns en un camp de golf de Iowa, Estats Units, per causes que investiga la Policia, que ja ha detingut al presumpte autor del crim.El cos sense vida de Barquín, de 22 anys, ha estat trobat per la Policia al camp de golf Coldwater, situat a la localitat d'Ames, després que la seva bossa de pals abandonada cridés l'atenció d'altres esportistes que van alertar a les autoritats. Barquín, que estudiava i jugava per la Universitat Iowa State, «va morir com a conseqüència d'un atac», segons ha informat la policia.Les autoritats han detingut com a presumpte autor del crim a Collin Daniel Richards, de 22 anys, al que han imputat un delicte d'homicidi en primer grau.Nascuda a Puente San Miguel (Cantàbria), Barquín va guanyar l'any 2018 el torneig femení de golf Big 12 i va ser nomenada esportista femenina de l'any a la seva universitat, on estudiava enginyeria civil. Aquest mateix any, Barquín també va guanyar el Campionat d'Europa individual femení.«Aquesta és una pèrdua tràgica i sense sentit d'una talentosa jove, i una aclamada estudiant i esportista», ha expressat en un comunicat la presidenta de la Universitat Iowa State, Wendy Wintersteen.