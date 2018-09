Cinc forjats de les obres de rehabilitació de l'hotel Ritz han cedit

Actualitzada 18/09/2018 a les 18:24

Accidente laboral. Derrumbe de un andamio en el interior de las obras de reforma del Hotel Ritz en Madrid. Trabajando #SUMMA112 y @SAMUR_PC en la atencion a los trabajadores heridos. pic.twitter.com/scqM1DbHmx — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 18 de setembre de 2018

Una persona ha mort i altres onze han resultat ferides, dues d'elles greus, en esfondrar-se cinc forjats en les obres de rehabilitació de l'hotel Ritz, segons han confirmat a Efe fonts municipals i de la Comunitat de Madrid.Els Bombers de l'Ajuntament encara treballen a l'interior de l'edifici del succés per rescatar el cos de la víctima mortal.Dels onze ferits, cinc han estat donats d'alta en lloc del succés, i els altres sis han estat traslladats a diversos hospitals.Els dos ferits greus han quedat ingressats a l'Hospital 12 de Octubre i en el Gregorio Marañón amb politraumatismes.Segons ha detallat en declaracions als periodistes Eugenio Amores, cap de bombers de l'Ajuntament de Madrid, s'han esfondrat un total de cinc forjats del Ritz i totes les runes han quedat acumulades en la primera planta.El dispositiu d'emergències s'ha centrat des del primer moment en rescatar a les víctimes atrapades a l'interior de l'hotel, per la qual cosa en primer lloc s'ha fet un recompte i s'ha comprovat que quatre persones havien quedat atrapades.En primer lloc s'ha rescatat a una persona, i després s'ha localitzat a altres dues que han pogut ser tretes amb vida i a una quarta víctima, que ha mort.Amores ha explicat que els crits de les persones atrapades entre les runes els han permès localitzar l'àrea en la qual havien de buscar.Segons el cap dels bombers és «massa aviat» per conèixer les causes de l'esfondrament, que investiga la Policia Judicial de la Policia Nacional.El regidor de Salut, Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Madrid, Javier Barbero, ha explicat que ara tots els esforços se centren a intentar rescatar el cos del mort.Barbero ha assenyalat que la intervenció ha estat «enormement ràpida» i que s'ha engegat immediatament el procediment d'incidents complexos de l'Àrea de Seguretat del Consistori, que implica la labor coordinada de bombers, Samur-Protecció Civil i Policia. Ha destacat el treball dels professionals que ha pogut veure «in situ».L'edil ha ofert el suport del Samur-Protecció Civil i del Samur Social tant als ferits que ho puguin necessitar com als familiars.