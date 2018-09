Troben els cadàvers de 12 nadons amagats en caixes de cartó en un hospital

El governador del comtat ha ordenat l'acomiadament de la junta directiva de l'hospital

Actualitzada 17/09/2018 a les 17:57

Almenys 12 nadons van ser trobats morts, aquest dilluns, dins de caixes de cartó al magatzem d'un hospital de Nairobi durant una visita sorpresa del governador del comtat, Mike Sonko. Els cadàvers van aparèixer en bosses de plàstic dins de caixes de cartó segellades amb cinta adhesiva en un magatzem de l'hospital matern-infantil Pumwani, segons un vídeo emès en directe al compte personal de les xarxes socials del governador.El centre ha aparegut als mitjans en altres casos de suposats robatoris de nadons o per denúncies de maltractament i negligència a mares. «Realitzant una visita sorpresa a l'hospital Pumwani, on, segons van denunciar alguns ciutadans, es van apagar màquines de l'ala de maternitat, la qual cosa va provocar la pèrdua de vides», va explicar a Facebook Sonko, que «actuarà amb mà ferma» contra els responsables.Al vídeo, es pot veure al governador al costat d'altres membres del seu equip obrint les caixes i les bosses, mentre personal de l'hospital al·leguen que «ho poden explicar», encara que no donen les raons de la defunció dels petits.Després de la batuda, el governador va manar a la Policia investigar l'assumpte ocorregut en un centre hospitalari que depèn de la seva Administració local. A més, Sonko ha ordenat l'acomiadament de la junta directiva de l'hospital, així com a diverses persones que es trobaven suposadament de guàrdia quan va esdevenir aquest incident.