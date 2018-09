L'Estat recorrerà «en els pròxims dies» la reobertura de les 'ambaixades' de la Generalitat

El ministre d’Exteriors assegura que el govern de la Generalitat «no ha complert amb els procediment legals en vigor»

Recorda que Bèlgica tampoc extradeix una etarra

Diu que el dret a l’autodeterminació no existeix «al món civilitzat»

El ministre d’Exteriors, Josep Borrell, ha anunciat aquest dimarts que el seu executiu recorrerà «en els pròxims dies» contra la reobertura de les «ambaixades» de la Generalitat tancades pel govern espanyol durant l’aplicació del 155, perquè considera que el Govern «no ha complert amb els procediments legals en vigor». Segons Borrell, «la decisió» de presentar el recurs «esta presa» i els serveis jurídics de l’Estat «estan treballant per fer-ho bé». Amb tot, ha afirmat que darrere aquest recurs només hi ha «un pur problema de procediment» i el govern espanyol «no té més remei que fer-ho així».Borrell ha fet aquestes manifestacions en un esmorzar informatiu a Madrid, on ha admès que la imatge internacional de l’Estat espanyol està «seriosament danyada sobretot a Europa i el món anglosaxó» per la «propaganda» del «moviment independentista català amb el suport actiu de les institucions de la Generalitat», fet que ha obligat el seu ministeri a «dedicar part del seu temps i energia a corregir aquest missatge i recompondre la nostra imatge».«Ho estem fent, perquè és part de les obligacions d’un ministre d’Exteriors enfrontar-se a la imatge del seu país al món quan està seriosament danyada», ha dit, »però estem tenint algun èxit, i els asseguro que l’Estat no perdrà aquest combat».Durant el torn de resposta a les preguntes, Borrell ha evitat fer autocrítica sobre els motius pels què la justícia belga i alemanya no concedeixen les extradicions dels líders independentistes i ha recordat que Bèlgica tampoc extradeix, per exemple, una etarra perseguida per la justícia espanyola.Segons el ministre d’Exteriors, «a vegades el dret no és una ciència exacta», i en el cas d’Alemanya «el tribunal considera que no hi va haver violència suficient» per justificar el delicte de rebel·lió, una decisió sobre la que el govern espanyol «discrepa però accepta».Per contra ha afirmat que en el cas de Bèlgica «sempre hi ha hagut problemes» i els seus tribunals «s’han negat a l’extradició d’una etarra acusada de delictes de sang que segueix regentant tranquil·lament un restaurant a una ciutat flamenca sense que les demandes de la justícia espanyola hagin tingut la resposta esperada». «Amb aquests antecedents probablement la justícia belga té una visió diferent de la realitat respecte a la justícia espanyola».Borrell ha apuntat també que «al món civilitzat» no existeix el «dret» a l’autodeterminació. «Només hi ha una excepció que és el cas d’Escòcia, però a al resta del món civilitzat aquestes coses no es fan», ha dit Borrell abans de criticar l’exprimer ministre britànic David Cameron «que es va jugar el país al poker un parell de cops». «Allò va passar perquè a un governant li semblava que li convenia fer-ho», ha dit.