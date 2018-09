El preu de l'electricitat arribarà aquest dimecres a un nou màxim

Facua ha denunciat que el rebut de la llum d'un usuari mitjà ha pujat un 85,7% en només 15 anys

Actualitzada 18/09/2018 a les 18:34

El rebut ha augmentat un 85,7% en 15 anys

El preu majorista de la llum arribarà aquest dimecres a un nou màxim anual, amb una mitjana per al dia de 75,93 euros per megavat hora (MWh), segons dades de l'operador del mercat ibèric (OMIE). Aquesta tendència a l'alça s'està observant els últims mesos.El passat 12 de setembre la llum va arribar al seu preu més alt des que va començar l'any, per sobre dels 80 euros el MWh.La poca aportació en aquests últims dies de les energies renovables juntament amb l'encariment dels drets d'emissió de CO2 i del gas, derivat en aquest cas de l'alça del cru, estan contribuint a que el preu vagi a l'alça, segons fonts del sector.Segons denúncia Facua-Consumidores en Acción, el rebut de la llum d'un usuari mitjà ha pujat un 85,7% en només 15 anys, encarint-se més de 37 euros. En concret, amb les tarifes vigents a agost d'aquest any, la factura mensual representa 80,73 euros, enfront dels 43,47 euros que suposava en 2003.Facua posa de manifest que la part fixa de la factura s'ha incrementat en quinze anys en un 152,8%. El preu de cada kW de potència contractada ha passat dels 1,73 euros/kW/mes de preu final el 2003 a 4,36 euros l'agost de 2018.Per aquest motiu ha traslladat al Govern un document amb les seves reivindicacions per reduir la factura elèctrica baixant l'IVA de l'electricitat al 4%, ja que estalviaria a l'usuari mitjà gairebé 130 euros a l'any. Així mateix, proposa la creació d'una tarifa regulada per a totes les famílies que no superin els 10 kW de potència contractada i determinats límits de consum.