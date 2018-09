El Congrés aprova la moció de Ciutadans a favor de suprimir aforaments

Podem, ERC i el PNB demanen que s’eliminin també els privilegis de la Casa Reial

Actualitzada 18/09/2018 a les 21:21

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimarts una moció de Ciutadans que insta el govern a posar punt i final als aforaments, en una línia paral·lela a l’anunci que va fer aquest dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va posar sobre la taula una reforma limitada de la Constitució per caminar en aquesta direcció. La iniciativa de Ciutadans ha obtingut el suport del Grup Socialista i del PP, malgrat que la portaveu popular ha afirmat que aquest és un debat «interessat» però «no interessant». Podem, ERC, PNB i Compromís, que s’han abstingut juntament amb el PDeCAT, han reclamat que la reforma serveixi per portar l’eliminació dels aforaments més enllà de l’àmbit dels diputats i senadors, i posi punt i final també a la inviolabilitat del Rei.Malgrat que es tractava només d’una moció, el líder de Cs, Albert Rivera, ha afirmat que aquesta és una «votació històrica» on el Congrés ha de decidir si els diputats «segueixen essent privilegiats» o no, i si volen «iniciar la supressió dels aforaments». Rivera ha recordat que a l’Estat hi ha 2.000 persones aforades i «la societat espanyola ja no tolera el que aguantava i vol que tots siguem iguals davant la justícia». Ara, segons Rivera, hi ha «un còctel perillós» on els polítics controlen el poder judicial, que escull els magistrats que els jutgen.La iniciativa proposa la reforma dels articles 71.3 i 102.1 de la Constitució espanyola per equiparar davant la justícia els diputats i senadors, així com els membres del govern espanyol. Un plantejament que va una mica més enllà del que defensa per ara La Moncloa, que aquest dilluns va puntualitzar que la seva reforma deixaria sense aforament diputats i senadors en tot el que fes referència a la seva vida provada, però no en l’exercici de les seves funcions.Aquest matís en la proposta de Sánchez ha irritat Rivera, que ha acusat el president del govern espanyol de pretendre «prendre el pel als espanyols». «Els demano que no defraudin els espanyols ni juguin amb la seva il·lusió, perquè el que vostès han proposat és una broma».El Grup Socialista i Ciutadans si que han coincidit que aquesta modificació de la Constitució ha d’anar acompanyada d’una petició als parlaments autonòmics perquè modifiquin els seus estatuts en la mateixa direcció, de manera que els diputats i càrrecs autonòmics perdin també l’aforament davant els tribunals superiors de justícia. Malgrat aquesta coincidència, però, una diferència: el PSOE convida els Parlaments a fer aquest pas, i Ciutadans els «insta» a donar-lo.Podem, ERC, PNB i Compromís han demanat que la modificació inclogui també la Casa Reial. El diputat del PDeCAT Jordi Xuclà ha anunciat l’abstenció del seu grup per «no participar en aquest teatre dolent». El diputat d’ERC Xavier Eritja ha demanat que l’eliminació dels aforaments arribi també a la Casa Reial, i ha recordat que l’aforament dels diputats independentistes no ha servit «de res». La diputada de Podem Maria del Carmen Pita ha recordat que després de votar la investidura de Rajoy, Ciutadans no pot pretendre passar com a punta de llança de la regeneració democràtica.El PSOE ha donat suport a la iniciativa que va en la línia del «pas endavant» anunciat pel president del govern espanyol. El diputat socialista Gregorio Cámara ha anunciat el ‘sí’ de la seva formació, malgrat que ha admès que «no comparteix» tots els aspectes del text de Ciutadans, en referència a la voluntat de Ciutadans d’eliminar completament els aforaments dels polítics, i no només –com vol el PSOE- quan no actuïn en les seves funcions.El PP ha votat a favor malgrat el discurs crític que ha desplegat adduint que aquesta és una reforma «interessada» però no «interessant» que busca «provocar reaccions» des de «l’engany». «El meu grup vol deixar molt clar que no ens trobem davant de cap privilegi, sinó d’una prerrogativa funcional que en cap cas són arbitràries i que protegeixen determinades actuacions públiques d’un ús indegut del procés penal», ha dit la diputada Beatriz Marta Escudero.