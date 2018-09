Els altres dos ocupants del vehicle, que també formen part del club, van resultar ferits en una topada contra un camió

La mort ahir dilluns al vespre de dos veïns de Granollers de 19 anys en un accident de trànsit a l'AP-7 al seu pas per Vallgorguina ha commocionat la capital del Vallès Oriental. Tant les dues víctimes –el conductor i el copilot- com els altres dos ocupants del vehicle, un d'ells hospitalitzat en estat greu, eren jugadors i exjugadors del Club Balonmano Granollers. A més, un dels ferits és fill del regidor al consistori granollerí Eduard Navarro. Tant el CB Granollers com l'Ajuntament de Granollers han lamentat a través d'un comunicat la mort dels dos joves i han suspès bona part de les activitats previstes per avui. Així, el consistori ha cancel·lat el ple previst aquest vespre. L'accident es va produir ahir dilluns a les vuit del vespre quan el vehicle en el que viatjaven els quatre joves va xocar amb un camió .