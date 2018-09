Caos i pànic al metro de Madrid per l'explosió d'un ordinador portàtil

Segons expliquen diversos testimonis en xarxes socials, la gent ha protagonitzat una «estampida»

#Incidente en @metro_madrid en #PríncipedeVergara.El incendio de un ordenador portátil provoca la salida de los pasajeros por las vías. @BomberosMad las revisa para comprobar que no hay nadie en el interior. @SAMUR_PC atiende a varios viajeros por crisis de ansiedad. pic.twitter.com/VCmBtQLaim — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 17 de setembre de 2018

Esto fue lo que ocurrió. Evacuación por que un equipo eléctrico explotó. ( Tablet ). 30 min encerrados en el vagón. pic.twitter.com/HnpYEHSOiM — Juan Teixeira (@juanteix) 17 de setembre de 2018

Un total de 12 persones han hagut de ser ateses pels serveis d'Emergències de Madrid, la majoria per crisi d'ansietat, en esclatar aquest dilluns al voltant de les 9.15 hores l'ordinador portàtil d'una passatgera. Els fets han ocorregut a la línia 9 del Metro de Madrid, a l'alçada de l'estació de Príncipe de Vergara de la capital.Segons han indicat fonts de la Policia Municipal de Madrid, l'ordinador portàtil ha esclatat i s'ha cremat la bossa en el qual el transportava. Com a conseqüència de l'incident, que ha generat una gran quantitat de fum a l'interior del vagó, el tren ha estat evacuat.La majoria de persones han estat ateses per crisi d'ansietat i tres d'elles per inhalació de fum, segons la informació facilitada pels agents municipals. Tots els ferits han rebut l'alta en el lloc dels fets, han detallat fonts de la Policia Municipal i Emergències Madrid. Metro de Madrid ha informat a través del seu compte de Twitter que el servei de l'L9 ha hagut de ser interromput durant uns minuts entre les estacions de Sainz de Baranda i Avenida de América.Aproximadament a les 10 hores la circulació s'ha normalitzat. Segons expliquen diversos testimonis en xarxes socials, la gent ha protagonitzat una «estampida» i una passatgera ha patit «un atac d'ansietat».Fins al lloc dels fets s'han desplaçat prop de 10 efectius de la Policia Nacional, que ha informat que el dispositiu que ha explotat és un ordinador portàtil.Els Bombers de l'Ajuntament de Madrid també han acudit al lloc dels fets i quan han baixat al suburbà ja s'han trobat el foc extingit. Samur Protecció Civil ha atès a diversos passatgers, la majoria després d'haver patit crisi d'ansietat. Segons aquestes fonts, el foc no ha estat la causa de l'explosió de l'aparell, sinó a una «combustió espontània» d'aquest.Fonts d'Emergències Madrid han informat que els passatgers han frenat el tren i han sortit pel seu propi peu, caminant per les vies fins a l'estació.