Multa de 17.000 euros a Libertad Digital per les declaracions de Losantos contra Alemanya

Sanció per incitació a l'odi del locutor quan va criticar durament la decisió del tribunal d'Schleswig-Holstein de denegar la extradició de Puidemont

Actualitzada 17/09/2018 a les 14:58

Libertad Digital haurà de pagar 17.000 euros de multa per les declaracions que el locutor Jiménez Losantos va fer contra Alemanya el 6 d'abril, quan el tribunal alemany d'Schleswig-Holstein va rebutjar l'extradició de Carles Puigdemont i va descartar que hagués comès un delicte de rebel·lió. Així ho ha decidit la Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) com a ens supervisor del mercat de la comunicació audiovisual. La CNMC considera que en el programa 'Es la mañana de Federico' d'aquell dia, a esRadio, el periodista «va fer comentaris dins d'un discurs de queixa, protesta, humiliació i indignació», que «podrien ser considerats manifestacions susceptibles d'incitar a l'odi per raons de nacionalitat». Competència ha recordat que Libertad Digital podrà interposar directament un recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la seva notificació.La CNMC ha recordat, a través d'un comunicat, que la comunicació audiovisual «no podrà incitar a l'odi o a la discriminació per raons de gènere o qualsevol circumstància personal o social» i que ha de «ser respectuosa amb la dignitat humana i els valors constitucionals».