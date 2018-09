Interior preveu pagar als Mossos les hores extres pendents abans de finals d'any

Els sindicats valoren els acords de la reunió com un «punt de partida per recuperar» drets

El Departament d'Interior preveu pagar als agents dels Mossos d'Esquadra les hores extres pendents abans de finals d'any. Els responsables d'Interior s'han compromès davant dels representants del cos a treballar amb aquest objectiu a la reunió del Consell de la Policia d'aquest dilluns, que ha motivat una manifestació de centenars de mossos a les portes del departament. Un altre dels acords de la reunió és crear una taula de negociació que començarà a treballar la setmana vinent. Els sindicats s'han mostrat satisfets per aquest acord i valoren els resultats de la reunió com «un punt de partida per recuperar el que el cos ha anat perdent».Perquè el pagament de totes aquestes hores extres es faci efectiu, Interior necessita encara que s'aprovin algunes partides pressupostàries, però la intenció de la conselleria és resoldre aquesta qüestió abans de finals d'any.El conseller d'Interior ha assenyalat que sortien «satisfets» de la reunió i n'ha destacat els grups que es crearan en el marc d'una mesa de treball amb l'objectiu de «recuperar drets històrics» del cos de Mossos i que s'han de posar en marxa la setmana que ve. Buch ha donat la seva paraula que treballaran «braç a braç amb els Mossos» amb aquest objectiu i per recuperar aquests drets.Un dels grups de treball s'encarregarà de les peticions que depenen exclusivament de la conselleria; un segon, d'aquelles qüestions en què hi ha una altra administració implicada, a part del departament, i l'últim per als temes que no depenen de la Generalitat.Els sindicats han lamentat que han hagut d'organitzar una concentració com la d'aquest dilluns perquè els responsables del Departament d'Interior, amb referència a l'equip de Buch però sobretot als seus predecessors, «s'assentessin a parlar amb els sindicats dels Mossos d'Esquadra».El titular d'Interior ha assegurat que haguessin «actuat igual» si no s'hagués convocat aquesta protesta. Buch ha subratllat que s'han presentat a la reunió amb «solucions» i que han ofert respostes a les peticions que ja els havien traslladat en la primera sessió del Consell de la Policia en què va participar com a conseller.