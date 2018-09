Els nous bitllets de 100 i 200 euros entraran en circulació a finals de maig

Els dissenys incorporen elements de seguretat com un holograma amb satèl·lit i un nombre verd maragda «millorat»

Actualitzada 17/09/2018 a les 17:20

Els nous bitllets de 100 i 200 euros faran la mateixa altura que els de 50 i entraran en circulació a partir del 28 de maig. Així ho ha anunciat aquest dilluns el Banc Central Europeu (BCE) en presentar com seran els nous models. Amb tot, la seva longitud no s'ha modificat i és més gran com més gran és el valor del bitllet. Com que els bitllets de 50, 100 i 200 tindran la mateixa altura, seran, segons l’entitat, «més fàcils de manejar i processar per les màquines». Després dels bitllets de 5, 10, 20 i 50 euros, els de 100 i 200 són les dues últimes denominacions de la sèrie ‘Europa’ i han estat redissenyats per incorporar elements de seguretat nous. Entre aquests, hi ha un holograma amb satèl·lit i un nombre verd maragda «millorat».Com en les altres denominacions, l'autenticitat dels nous bitllets es pot comprovar amb el mètode «toca, mira, gira». A la part superior de la banda platejada, un holograma amb satèl·lit mostra petits símbols «€» que es mouen al voltant del nombre que indica el valor del bitllet i que s'aprecien amb més claredat sota una llum directa. La banda platejada també mostra el retrat d'Europa, el motiu arquitectònic i un símbol «€» gran. Així mateix, els nous bitllets de 100 i 200 incorporen un nombre verd maragda millorat. Tot i que aquest ja apareix en els altres bitllets de la sèrie Europa, en aquesta versió es poden apreciar símbols «€» dins el mateix nombre.Per tot plegat, ha destacat Yves Mersch - membre del Comitè Executiu del BCE- en el discurs de presentació dels nous bitllets, amb la introducció de les noves denominacions de 100 i 200 euros, tots els bitllets continuaran oferint una protecció «adequada» contra la falsificació i facilitaran el maneig i la comprovació de la seva autenticitat.L'Eurosistema -el BCE i els 19 bancs centrals nacionals de la zona de l'euro- està col·laborant amb fabricants i propietaris de màquines de tractament i dispositius d'autenticació de bitllets en els preparatius per a la introducció dels nous bitllets. Aquesta col·laboració inclou facilitar la realització de proves en els seus equips i la publicació d'una llista de les màquines de tractament de bitllets que s'han considerat aptes per processar els nous bitllets de la sèrie Europa.