El PSC reclama una rectificació a Pau Ricomà per haver insultat Josep Borrell a Twitter

El regidor d'ERC va qualificar el ministre de «fill de puta» per dir que les armes que es venen a Aràbia Saudita no tenen 'efectes col·laterals'

Actualitzada 17/09/2018 a les 08:59

S’ha de ser mentider, cínic i fill de puta.



Ho sento, però tanta insensibilitat em supera https://t.co/7O1zPBKOdb — Pau Ricomà (@pauricoma) 13 de setembre de 2018

El secretari d'organització del Partit dels Socialistes de Catalunya, Salvador Illa, ha reclamat aquest cap de setmana a través del seu compte oficial de Twitter, una rectificació al portaveu d'ERC a Tarragona Pau Ricomà.La rectificació que demana el PSC és per una piulada realitzada el 13 de setembre passat en la qual el regidor tarragoní insultava al ministre d'Afers Exteriors espanyol Josep Borrell, qualificant-lo de «fill de puta», a més de mentider i cínic.La raó dels insults era la informació, que el mateix Ricomà repiulava de l'agència Europa Press , que recollia unes declaracions del ministre en relació a la venda d'armes per part d'Espanya a Aràbia Saudita. En la informació, l'agència explicava que: 'Borrell diu que les 400 bombes que s'enviaran a Aràbia Saudita són de precisió i no produeixen efectes col·laterals'.Salvador Illa, per la seva banda, com a dirigent del PSC, piulava «Esperem la rectificació i les disculpes per aquestes inadmissibles paraules cap al ministre Borrell. Els insults i la violència verbal no haurien de formar part de la política».